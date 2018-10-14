ЕС разрабатывает план новых антироссийских санкций

План новых санкций против России предполагается подписать в понедельник, 15 октября, на заседании министров иностранных дел ЕС в Люксембурге. Санкции предложены Великобританией и Францией после химических атак в Сирии и Солсбери, передает "Интерфакс" со ссылкой на заявление британского МИД.

По данным британских СМИ, предполагается, в частности, ограничение въезда в страны Евросоюза и замораживание зарубежных счетов "руководителей российских разведывательных структур и их ближайших соратников".

По словам представителя британского МИД, Великобритания представляет списки, связанные с инцидентом в Солсбери, однако в целом речь идет не только о России и Солсбери: санкции направлены против использования химического оружия по всему миру.

По словам британского министра иностранных дел Джереми Ханта, существующее уже много лет международное табу на применение химического оружия сейчас, после Сирии и Солсбери, находится под угрозой, и странам ЕС "нужно обновить красную черту". При этом новые санкции "не являются концом истории", добавил британский министр.

По словам одного из дипломатических источников газеты The Sunday Times, сейчас требуются "срочные меры для изменения поведения злоумышленников", прибывших из России, Ирана, Северной Кореи или любых других стран, и британская инициатива по новым санкциям "соответствует требованию времени".

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в Солсбери 4 марта. По версии британских властей, за этим стоит российская разведка. Москва категорически отвергает все обвинения.