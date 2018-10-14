День защитника Украины: военных поздравили роликом с их врагами

К скандалу с поздравлением ветеранов боевых действий в Донбассе в Сумской области подключились полиция и Служба безопасности Украины. На торжественном мероприятии сотням приглашенных показали видеоролик, в котором запечатлены ополченцы, лидеры ДНР и ЛНР и украинцы в плену.

Празднование Дня защитника Украины в Конотопе было сорвано. Ветераны, как рассказал один из очевидцев, недоумевали, злились и ругались.

Местное руководство пыталось оправдаться техническими проблемами и ошибкой монтажеров, пишет РИА Новости.

На Украине у участников военной операции в Донбассе в гражданской жизни, зачастую, множатся проблемы. Программы поддержки неспособны помочь с социальной неустроенностью, поэтому ветераны часто попадают в криминальную хронику.