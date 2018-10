Уничтожение американского танка Abrams сняли на видео

В Йемене повстанцы-хуситы сожгли танк M1A2S Abrams, принадлежавший армии Саудовской Аравии. Одиночный танк пытался остановить наступление хуситов в провинции Джизан на юге Саудовской Аравии, но был подбит.

Only one Abrams tried to stop Houthi offensive. Tank was damaged and crew left it. pic.twitter.com/H84wHqNZ91