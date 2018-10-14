Сергей Сироткин может лишиться места в Williams

Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за Williams, по окончании сезона может потерять место основного пилота "конюшни". Заместитель руководителя команды Клэр Уильямс рассказала о возможном приглашении другого гонщика.

Ранее в команду на место нынешнего партнера Сироткина Лэнса Стролла, уходящего после нынешнего сезона в Racing Point Force India, был подписан Джордж Рассел – нынешний лидер "Формулы 2". Теперь боссы "серебряных стрел" раздумывают над тем, кто будет напарником Рассела в следующем сезоне. Известно, что одним из претендентов является Эстебан Окон из Racing Point Force India.

"Мы продолжаем рассматривать кандидатуры, — приводит слова Клэр Autosport со ссылкой на Sky Sports F1. – У нас небольшой список претендентов и нам нравятся те гонщики, которые в него входят. Так что на принятие окончательного решения не потребуется много времени. Конечно, Окон входит в этот список – было бы безумством не рассматривать его кандидатуру"

Напомним, что для Сироткина нынешний сезон стал первым в "Формуле 1".