17-метровый свиток "Книги мертвых" ушел с молотка в Монако

В субботу на аукционе в Монако, устроенном домом Hôtel des Ventes de Monte-Carlo, продали за 1,35 миллиона евро свиток "Книги мертвых". На древнеегипетском папирусе собраны гимны и тексты, призванные помочь умершему пройти опасности загробной жизни. В свитке длиной 17 метров есть и черно-красные рисунки — на них Осирис судит души и показан потусторонний мир, пишет ТАСС.

Эксперты признали состояние реликта хорошим, кроме начальных листов, поврежденных временем. Свиток создан в правление фараона Псамметиха II (приблизительно 595-589 года до нашей эры).

На аукционе, посвященном Древнему Египту, также продали двести лотов на сумму в 1,6 миллиона евро.