Внезапное появление питона заставило запаниковать сотрудников банка в Китае. Видео

В минувшую пятницу, 12 октября, у служащих одного из банков в городе Наньнин в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая выдалось необычное и стрессовое начало рабочего дня.

В тот момент, когда клерки собрались на традиционное утреннее совещание, между ними внезапно упал полутораметровый питон, проломивший декоративную потолочную панель.

Появление пресмыкающегося стало полной неожиданностью для сотрудников, поспешивших ретироваться и вызвать спасателей, которые, в свою очередь, известили об инциденте специалистов городской природоохранной службы.

Питона, устроившегося за диваном, удалось поймать и поместить в центр содержания до определения его дальнейшей судьбы.

В результате инцидента никто не пострадал. После профилактического осмотра помещений отделение банка возобновило работу.