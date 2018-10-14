Смертельное ДТП: автобус с туристами врезался в столб в Швейцарии

В воскресенье утром на границе Швейцарии и Италии туристический автобус врезался в столб. В ДТП погиб человек, из 25 пассажиров 13 понадобилась помощь врачей.

Автобус следовал из Германии в Италию, пишет РИА Новости. По данным газеты Bild, авария произошла в 20 километрах от озера Лаго-Маджоре. Полиция устанавливает причины ДТП.