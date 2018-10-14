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Авария "Союза" 1 час назад

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14 октября 201814:49

Космонавты сообщили о своем главном страхе и резервах МКС

О самом большом страхе, который преследует космонавтов и астронавтов, рассказал российский космонавт Сергей Прокопьев.

Находясь на международной космической станции, Прокопьев во время телемоста с Московским государственным университетом сказал, что больше всего космонавты боятся несостоявшегося полета на орбиту.

"Космонавты и астронавты боятся, что сорвется старт. И надеются на то, что все пройдет штатно", — сказал Прокопьев.

Телемост с МГУ проходил в воскресенье в рамках форума "Наука 0+". Выступая на форуме с лекцией, руководитель российского сегмента МКС летчик-космонавт Владимир Соловьев прокомментировал ситуацию с аварией ракеты-носителя "Союз-ФГ", произошедшей после старта с космодрома "Байконур" в четверг, 11 октября.

"Резерва питания, воды, систем жизнеобеспечения хватит более чем на полгода, до лета 2019 года", — сказал Соловьев.

 

Во время старта 11 октября ракета-носитель не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту. Космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали.

Причиной инцидента могло стать несрабатывание пиропатрона системы разведения ступеней. Ситуацию расследует комиссия "Роскосмоса". До выяснения причин ЧП приостановлены пилотируемые пуски к МКС.

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