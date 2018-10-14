Фантазии и культурная провинциальность: Пушков о ситуации на Украине

"Киевскими фантазиями" назвал член Совета Федерации РФ Алексей Пушков слова президента Украины Петра Порошенко о "московской аннексии" Киевской митрополии в XVII веке.

"У Порошенко куда ни кинь — всюду аннексия, — написал Пушков в воскресенье в своем Twitter.

Российский сенатор высказался также по поводу закона о введении квот на украинский язык на телевидении Украины, который вступил в силу 13 октября. Закон предполагает, что теперь 75 процентов вещания в стране будет вестись на украинском языке.

"Украину заталкивают в культурную провинциальность. В итоге зритель проголосует ногами", — написал Пушков в Twitter.

Русский язык входит в шестерку ведущих языков мира, и "провинциальные законы киевских властей" эту ситуацию изменить не способны, подчеркнул Пушков.