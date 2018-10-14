Боль в почке: Венедиктова прооперировали в Москве

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов был экстренно прооперирован. Об этом он написал в воскресенье в телеграм-канале.

"Меня вчера немедленно прооперировали ", — написал главред радиостанции.

Известно, что операция проходила в одной из московских клиник, куда Венедиктов был срочно доставлен после приступа острого болевого синдрома.

По словам Венедиктова, операция прошла успешно. Сейчас руководитель популярной радиостанции чувствует себя удовлетворительно и даже пытается шутить о том, что какое-то время ему придется наблюдать за миром через окно больничной палаты.

Алексей Венедиктов – российский журналист, возглавляет радиостанцию "Эхо Москвы" с 1998 года.