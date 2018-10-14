Водители и пассажиры устроили массовую драку на дороге во Владивостоке. Видео

Регистратор очевидца запечатлел выяснение отношений между участниками дорожного движения, проходившего вечером в субботу, 13 октября, во Владивостоке.

Судя по всему, водители не сошлись в оценке качества и манеры управления транспортными средствами, после чего остановились, чтобы высказать друг другу взаимные претензии.

Беседа практически сразу перешла в драку, в которой участвовало как минимум семь человек.

"Бой" проходил с небольшим перерывом и сторонам так и не удалось выявить явного победителя.

По данным СМИ, в правоохранительные органы пока не поступало заявлений по факту произошедшего.