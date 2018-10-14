Хокинг боялся суперлюдей

Появление людей с измененными ДНК предсказал физик-теоретик Стивен Хокинг.

Такие люди могут быть опасны для человечества. Такое предсказание содержится в последней книге Хокинга "Короткие ответы на серьезные вопросы", которая выйдет 16 октября.

Довольно скоро, считал Хокинг, богатые люди смогут модифицировать свою ДНК, чтобы улучшить свои характеристики. Но появление суперлюдей приведет к проблемам: с ними не смогут конкурировать обычные, передает ТАСС.

Возможно, против генной инженерии будут приняты законы.

Стивен Уильям Хокинг скончался 14 марта у себя дома. Несмотря на боковой амиотрофический склероз, Хокинг стал одним из наиболее известных физиков-теоретиков современности.