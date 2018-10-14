Нидерланды заявили, что ведут кибервойну с Россией

Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд согласилась с тем, что происходящее сейчас между королевством и Россией можно назвать кибервойной. Это именно тот случай, заявила она в эфире национального ТВ.

Речь шла об обвинениях в адрес России в некой хакерской атаке на штаб-квартиру Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге. По словам Бейлевелд, "случившееся по-настоящему опасно", передает "Интерфакс".

Попытки различными способами "вмешаться в нашу жизнь, повлиять на нашу демократию" происходят постоянно, заявила министр, так что голландским властям следует "избавиться от наивности в этой сфере", приняв необходимые меры. Именно поэтому, по словам Бейлевелд, Нидерланды решили придать гласности инцидент с кибератакой против ОЗХО.

В результате этого происшествия Минобороны королевства приняло решение увеличить бюджет на ведение киберопераций, добавила Анк Бейлевелд.

Атаку на ОЗХО якобы пытались реализовать четверо граждан России. Подозреваемых с дипломатическими паспортами выдворили из Нидерландов 13 апреля, сообщила Бейлевелд 4 октября.

В МИД России заявили: несмотря на заявления Гааги о "тайной операции ГРУ", ничего тайного в поездке группы российских технических специалистов в Нидерланды не было, а изъятые у них техсредства предназначались для тестирования информационных систем посольств РФ.

8 октября в МИД России вызвали посла Нидерландов в Москве Рене Джонс-Бос "в связи с кампанией по дезинформации, устроенной в Гааге".