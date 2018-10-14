Киев: полицейские ответили радикалам газом и дубинками

Киевская полиция пресекла попытку нескольких десятков украинских националистов организовать на майдане Незалежности штаб по празднованию Дня защитника Украины. Радикалы попробовали прорвать кордон, и полиции пришлось разогнать толпу дубинками и слезоточивым газом, пишет РИА Новости.

Ранее произошло столкновение полицейских и националистов у памятников генералу Ватутину и Январского восстания. Вандалы явились к ним с лестницей и молотками.

День защитника Украины отмечается с 2014 года.