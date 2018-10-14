Новости Общество

Все видео этой рубрики
14 октября 201815:59 Мария Свешникова

Религиозные и политические лидеры: Астана — площадка диалога

фото: Мария Свешникова

В Астане состоялся VI съезд лидеров мировых и традиционных религий. Второй день работы форума начался с совместного визита к "Стене мира" и молитвы возле нее за мир во всем мире.

Монументом, открытым в Международный день действий против ядерных испытаний, восхищались мусульмане, буддисты, католики, индуисты, протестанты. Представители Русской Православной Церкви на молебен не пришли (кроме тех, чьи выступления были запланированы на этот день).

Вернувшись после молитвы во Дворец Независимости, гости разошлись по секционным заседаниям. Для обсуждения были заявлены следующие темы: "Религии в меняющейся геополитике: новые возможности для консолидации человечества", "Религия и глобализация: вызовы и ответы", "Религиозные лидеры и политические деятели в преодолении экстремизма и терроризма". Каждый участник имел возможность выбирать, полагаясь на собственные приоритеты.

Напомним, что в первый день работы съезда президент РК Нурсултан Назарбаев, отметив опыт республики в деле конструктивного сотрудничества лидеров различных культур и религий, рассказал, что предпринимается Казахстаном для продвижения идей миротворчества, толерантности и созидания: "В Казахстане зарегистрировано более 3,5 тысяч религиозных субъектов 18 различных конфессий. При таком многообразии мы смогли найти баланс между обеспечением национальной безопасности и защитой религиозных свобод. В нашей стране, по всеобщему признанию, удалось сформировать особую казахстанскую модель межконфессионального мира и согласия. Уверен, что опыт и практика Казахстана вполне применимы и в масштабах планеты".

На съезде также выступили президент Сербии Александр Вучич, почетный президент Папского совета по интерпретации законодательных текстов, кардинал Франсиско Коккопальмерио, председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриарха митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), патриарх Святого града Иерусалим и всея Палестины, Сириии Аравии Кир Феофил III, вице-президент Лютеранской всемирной федерации по Центральной и Восточной Европе, архиепископ Урмас Вильм, верховный имам Аль-Азхара, шейх Мухаммад Ахмад ат-Тайеб, председатель Управления по делам религии Турции Али Ербаш, генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, генеральный секретарь Всемирной ассамблеи сближения исламских мазхабов, аятолла Мохсен Мохаммади Араки, главный ашкеназский раввин Израиля Давид Лау, главный сефардский раввин Израиля Ицхак Иосиф, президент Всемирного совета культурного наследия Заратустры Хоми Бужор Дхалла.

Как и предполагалось, сенсационных, громких или скандальных заявлений никто не сделал: возможность сидеть за одним столом, слушать и пытаться услышать друг друга, не обвиняя и не пытаясь оскорбить, оказалась важнее упреков, взаимных обвинений и громких публичных заявлений.

Пожалуй самыми категоричными стали слова ведущего съезд председателя сената парламента РК Касым-Жомарта Токаева по вопросу присутствия Русской Православной Церкви на территории Казахстана. Рассказывая московским журналистам о подготовке к принятию закона о религии, Касым-Жомарт Токаев отметил, что законопроект отправлен на доработку с рядом замечаний, сделанных во время его "широкого обсуждения с представителями всех религий". В связи с чем было решено "учесть озабоченности всех религиозных организаций. И мы постоянно консультировались с Русской Православной церковью, потому что в Казахстане совершенно очевидно ее присутствие. Кстати, в связи с событиями на Украине я хотел бы сказать: мы считаем, что Православная Церковь на территории Казахстана входит в единую каноническую территорию Русской Православной Церкви. И нам никаких экзархов здесь не нужно".

Понятно, что намного подробнее председатель парламента Казахстана остановился на работе съезда. В первую очередь на особенностях VI форума: "Наш съезд развивается от малого к большому. В 2003-м году здесь присутствовало 12 делегаций. Это была проба налаживания межрелигиозного диалога, и его участники вели себя настороженно. Диалог складывался непросто. Тем не менее было достигнуто соглашение в вопросе о продолжении работы. Особенность VI съезда в том, что он институционализировался. Наш опыт показывает, что взаимопонимание между религиозными лидерами достигнуто. Недавно мы пришли к выводу: нужен диалог не только и не столько между религиозными деятелями, намного важнее разговор между политическими и религиозными деятелями. Чтобы они сидели за одним столом, говорили о мире, безопасности, толерантности. Чтобы начали слышать и слушать друг друга. Съезд стал площадкой диалога между религиозными и политическими деятелями".

Последние слова Токаева не только поддержал генеральный секретарь Всемирной конференции "Религии за мир" Уильям Вендли, он фактически развил их в разговоре с корреспондентом сайта Вести.Ру: "Такие встречи, безусловно, необходимы, чтобы религиозные и политические деятели наладили нормальные отношения, получили возможность общения, обменялись своим видением моральных принципов и, в конечном итоге, приложили усилия для создания настоящего мира. Я не раз был был свидетелем, как после войны конфликтующие стороны еще долгое время не могли находиться за одним столом. И религия — это та мягкая движущая сила, которая поможет странам действовать сообща. Это и станет главным итогом нашей сегодняшней работы".

Похожую точку зрения, но чуть более развернуто, высказал координатор Общества святого Эгидио по государствам РФ и СНГ Алессандро Салаконе: "Сама встреча уже факт мира. К сожалению, сегодня мы живем в обществе, где все больше и больше люди становятся заложниками системы, подчеркивающей разницу между религиями и мероприятия, подобные этому, демонстрируют, что представители разных религий готовы встречаться. Что они уже встретились. На съезд приглашены представители религий, которые в привычной ситуации встречаться отказываются. А по его окончании делегаты повезут домой услышанное тут и будут рассказывать об этом близким. Община святого Эгидио регулярно проводит подобные встречи с 1986-го года, начиная со встречи, состоявшейся по инициативе папы римского Иоанна Павла II в Ассизи. Число их участников ежегодно увеличивается. Вместе с тем растет понимание, что только религия может стать центром глобалозованного мира. Мы стараемся жить духом этой идеи, постоянно работая вместе, вместе оказывая милосердие. Цель религии – обращаться к сердцам людей во всем мире. Сегодня в Европе встречи христиан с мусульманами стали обыденностью, и мы стараемся не считать их чужими, принимать их. Их судьба нам не безразлична. В каждой религии есть радикализм. Его корни в изоляции, исключенности, бедности. Парадокс в том, что живя в глобализованном мире, люди боятся глобализации и закрываются от нее. Наша задача дать людям надежду. И встречи, подобные нашей, – отличная возможность показать, что религиозные лидеры чувствуют ответственность за судьбу мира. В то время как кругом говорится о неизбежности столкновения, мы здесь и сейчас свидетельствуем: можно услышать друг друга".

В финале съезда был оглашен итоговый документ — Декларация. Так депутаты выразили готовность "содействовать вовлечению лидеров мировых и традиционных религий в приложении более активных усилий по достижению долгосрочной стабильности и предотвращению насильственных инцидентов, вызванных ненавистью и нетерпимостью".

Участники форума заявили, что солидарны "со всеми религиозными группами и этническими общинами, подвергшимися ущемлению прав и насилию со стороны экстремистов и террористов, а также поддержали усилия, направленные на защиту беженцев, их прав и достоинства». И призвали «политических деятелей и мировые СМИ отказаться от практики отождествления терроризма с религией, так как эти идеи оскорбляют наши религии, наносят вред их мирному сосуществованию, подрывая взаимодоверие и взаимодействие между последователями одной и разных религиозных общин".

Сейчас

16:10

Трамп может уволить главу Пентагона

15:59

Пьеху госпитализировали вслед за Венедиктовым

15:53

Киев: полицейские ответили радикалам газом и дубинками

15:40

Нидерланды заявили, что ведут кибервойну с Россией

15:12

На лидера "Полка Победы" напали в Запорожье

14:59

Боль в почке: Венедиктова прооперировали в Москве

14:54

ДТП с туристами в Швейцарии: уточненные данные

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Нидерланды заявили, что ведут кибервойну с Россией

Нидерланды заявили, что ведут кибервойну с Россией

40 минут назад
Пьеху госпитализировали вслед за Венедиктовым

Пьеху госпитализировали вслед за Венедиктовым

11 минут назад
Киев: полицейские ответили радикалам газом и дубинками

Киев: полицейские ответили радикалам газом и дубинками

20 минут назад
Трамп может уволить главу Пентагона

Трамп может уволить главу Пентагона

5 минут назад
Скандал с "макарошками" экс-министра докатился до ОС Минтруда

Скандал с "макарошками" экс-министра докатился до ОС Минтруда

2 часа назад
Уничтожение американского танка Abrams сняли на видео

Уничтожение американского танка Abrams сняли на видео

4 часа назад
Панин прокомментировал заезд на "Гелике" по пешеходной улице

Панин прокомментировал заезд на "Гелике" по пешеходной улице

40 минут назад
Нужна помощь: Уле Спиридоновой необходимо укрепить кости

Нужна помощь: Уле Спиридоновой необходимо укрепить кости

08.10.2018 10:00
ЕС разрабатывает план новых антироссийских санкций

ЕС разрабатывает план новых антироссийских санкций

4 часа назад
Емельяненко вручил нокаутированному Соннену свою футболку

Емельяненко вручил нокаутированному Соннену свою футболку

2 часа назад
50 Cent принял приглашение Нурмагомедова

50 Cent принял приглашение Нурмагомедова

1 час назад
День защитника Украины: военных поздравили роликом с их врагами

День защитника Украины: военных поздравили роликом с их врагами

4 часа назад
Суслик, шпроты и шишка: самые необычные российские памятники

Суслик, шпроты и шишка: самые необычные российские памятники

5 часов назад
Спасите жизнь маленькой Лизы

Спасите жизнь маленькой Лизы

09.10.2018 10:49
Новак Джокович стал чемпионом Masters в Шанхае

Новак Джокович стал чемпионом Masters в Шанхае

17 минут назад
Религиозные и политические лидеры: Астана — площадка диалога

Религиозные и политические лидеры: Астана — площадка диалога

31 минута назад
На лидера "Полка Победы" напали в Запорожье

На лидера "Полка Победы" напали в Запорожье

58 минут назад
Хокинг боялся суперлюдей

Хокинг боялся суперлюдей

1 час назад
Фантазии и культурная провинциальность: Пушков о ситуации на Украине

Фантазии и культурная провинциальность: Пушков о ситуации на Украине

1 час назад
ДТП с туристами в Швейцарии: уточненные данные

ДТП с туристами в Швейцарии: уточненные данные

1 час назад
Водители и пассажиры устроили массовую драку на дороге во Владивостоке. Видео

Водители и пассажиры устроили массовую драку на дороге во Владивостоке. Видео

1 час назад
Космонавты сообщили о своем главном страхе и резервах МКС

Космонавты сообщили о своем главном страхе и резервах МКС

1 час назад
Драку болельщиков перед матчем "Мордовия" – "Химки" сняли на видео

Драку болельщиков перед матчем "Мордовия" – "Химки" сняли на видео

1 час назад
Взрывы под Черниговом повредили 80 домов

Взрывы под Черниговом повредили 80 домов

1 час назад
Павел Мамаев: никому не пожелаю оказаться в "Бутырке"

Павел Мамаев: никому не пожелаю оказаться в "Бутырке"

2 часа назад
Польша решила "нести миру правду" о Холокосте

Польша решила "нести миру правду" о Холокосте

2 часа назад
Массовая драка с африканцами в Курске попала на видео

Массовая драка с африканцами в Курске попала на видео

2 часа назад
Саудиты могут остаться без британского оружия

Саудиты могут остаться без британского оружия

2 часа назад
Иран нашел, кому продать нефть

Иран нашел, кому продать нефть

2 часа назад
Взломали дверь: звезда 90-х пожаловался на беспредел

Взломали дверь: звезда 90-х пожаловался на беспредел

2 часа назад
Порошенко рассказал об "аннексии XVII века" и пошел на митинг вместо литургии

Порошенко рассказал об "аннексии XVII века" и пошел на митинг вместо литургии

3 часа назад
Футболист "Крыльев Советов" задержан за рулем с 0,480 промилле

Футболист "Крыльев Советов" задержан за рулем с 0,480 промилле

3 часа назад
В переполненной итальянской тюрьме произошел бунт

В переполненной итальянской тюрьме произошел бунт

3 часа назад
17-метровый свиток "Книги мертвых" ушел с молотка в Монако

17-метровый свиток "Книги мертвых" ушел с молотка в Монако

3 часа назад
Внезапное появление питона заставило запаниковать сотрудников банка в Китае. Видео

Внезапное появление питона заставило запаниковать сотрудников банка в Китае. Видео

3 часа назад
Путин и Медведев поздравили Юдашкина с 55-летием

Путин и Медведев поздравили Юдашкина с 55-летием

4 часа назад
Муж-депутат перекрывшей МКАД певицы станцевал с ней на камеру

Муж-депутат перекрывшей МКАД певицы станцевал с ней на камеру

4 часа назад
Правоохранительные органы заинтересовались видео со стрельбой на свадьбе в Адыгее

Правоохранительные органы заинтересовались видео со стрельбой на свадьбе в Адыгее

5 часов назад
В России определили машины, которые меньше дешевеют

В России определили машины, которые меньше дешевеют

12.10.2018 16:06
Эра телевидения 4K наступила: первый китайский канал уже в эфире

Эра телевидения 4K наступила: первый китайский канал уже в эфире

53 минуты назад
Фастфуд провоцирует депрессию

Фастфуд провоцирует депрессию

13.10.2018 11:15
Еженедельная программа Вести.net от 13 октября 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 13 октября 2018 года

13.10.2018 11:10
Японский художник создает фигурки кота из "Тома и Джерри", которые многим понравятся

Японский художник создает фигурки кота из "Тома и Джерри", которые многим понравятся

13.10.2018 10:57
"Катя и Эф. Куда-угодно-дверь": 13 октября на телеканале "МУЛЬТ" состоится главная премьера осени

"Катя и Эф. Куда-угодно-дверь": 13 октября на телеканале "МУЛЬТ" состоится главная премьера осени

11.10.2018 13:32