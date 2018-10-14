Новак Джокович стал чемпионом Masters в Шанхае

Третья ракетка мира серб Новак Джокович стал победителем престижного теннисного турнира серии Masters, призовой фонд которого составляет свыше семи миллионов долларов. Он проходил в китайском Шанхае.

В финале сербский теннисист взял верх над хорватом Борной Чоричем по итогам двух сетов. Итоговый счет 6:3, 6:4 в пользу Джоковича. Общая продолжительность поединка составила 1 час 37 минут.

Этот трофей стал для Джоковича 71-м в профессиональной карьере теннисиста.