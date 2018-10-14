Трамп может уволить главу Пентагона

Американский лидер Дональд Трамп не исключает того, что министр обороны США Джеймс Мэттис может уйти в отставку.

Мэттис в каком-то смысле демократ, добавил Трамп, имея в виду, что Мэттис принадлежит к оппозиционной партии.

Это Вашингтон, все уходят, подытожил он.

Ранее уже сообщалось об отставке Мэттиса, в Белом доме уже обсуждаются кандидатуры на замену.

Причина тому — имевший место инцидент, описанный в книге Роберта Вудворда "Страх. Трамп в Белом доме", когда Трамп, не оценил значимость военного присутствия США на Корейском полуострове и спросил, зачем США вообще тратить на это деньги. Мэттис позже заявил, что президент ведет себя как пятиклассник.

Министр опроверг информацию из книги, и хотя, по отзывам коллег, Трамп его уважает, нет уверенности в том, что Мэттис говорит за спиной, передает ТАСС.