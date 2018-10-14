Покров принес Москве температурный рекорд

Температура воздуха в Москве в воскресенье обновила рекорд 14 октября. К 14 часам воздух на базовой московской метеостанции прогрелся до плюс 17,5 градуса, что стало самым высоким показателем с 1948 года, сообщил специалист погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец.

"Покров в Москве стал самым теплым за последние 70 лет", — приводит его слова РИА Новости.

Предыдущий рекорд был установлен 51 год назад: 14 октября 1967 года температура в российской столице поднималась до отметки плюс 17,2 градуса.

Ранее Гидрометцентр России прогнозировал, что сухая и теплая погода в Москве сохранится до конца текущей недели и в первой половине следующей.

14 октября Русская православная церковь отмечает праздник Покрова Пресвятой Богородицы.