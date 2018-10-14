Китай достроил свою часть первого ж/д моста через Амур

Центральное телевидение Китая сообщило об успехе китайских строителей в сооружении своей части первого железнодорожного моста через реку Амур. Накануне была установлена последняя стальная балка между опорами.

Мост соединит берега у поселков Нижнеленинское и Тунцзян, пишет ТАСС. За четыре года китайские мостостроители построили 1886 м, всего длина моста составит - 2215 м.

Как рассчитывают экономисты, пропускная способность моста в 21 миллион тонн грузов в год позволит стимулировать торговлю в регионе. Новый транспортный путь сократит дорожные издержки и послужит развитию двусторонней логистики между Россией и Китаем.

Ожидается, что постройка моста будет завершена летом 2019 года. Железнодорожным транспортом в Китай будут отправлять железную руду, уголь, удобрения и лес.