Панина не наказали за езду по пешеходной улице

Актер Алексей Панин, ранее выложивший ролик с поездкой по пешеходной зоне Саратова, не был за рулем машины.

"Панин находился в машине в качестве пассажира, он ехал и снимал", — сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"Интерфакс-Поволжье" со ссылкой на пресс-службу ведомства, утверждает, что за рулем Mercedes-Benz находился водитель 1998 года рождения. Нарушитель правил дорожного движения уже привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части). Ему уже назначен штраф в размере 500 рублей.

Ранее скандально известный артист Алексей Панин выложил в соцсети видео поездки на внедорожнике по пешеходной части проспекта Кирова в Саратове.

В Саратове Панин в качестве режиссера снимает свой первый полнометражный фильм. В картине с рабочим названием "Я вернулся" снимается еще один эпатажный артист Никита Джигурда. Съемки сцен с его участием начались накануне.