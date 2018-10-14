"Крылья Советов" грозят Башкирову разрывом контракта за пьяное вождение

Самарские "Крылья Советов" после задержания своего футболиста Евгения Баширова сотрудниками ГИБДД за езду в нетрезвом виде готовы рассмотреть разрыв контракта с игроком. Эту меру могут применить после собственного расследования в произошедшем инциденте.

"Мы все узнаем и примем меры – он же у нас на контракте, в котором предусматривается наказание за такие поступки, — сказал директор по развитию самарского клуба Александр Шикунов, которого цитирует Спортбокс.Ru. – Мы изучим степень нарушения и будем очень жестко разбираться в этой ситуация. Вплоть до разрыва контракта".

Напомним, что в ночь с субботы на воскресенье Башкиров был пойман на вождение в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование выявило у футболиста "Крылышек" трехкратное превышение нормы алкоголя в крови, которые было равно 0,480 промилле.