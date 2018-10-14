Крупный чиновник стал жертвой ДТП между Ростовом и Ставрополем

В субботу на трассе Ростов-на-Дону — Ставрополь произошло ДТП. В аварии пострадал глава комитета экономического развития города Ставрополя Александр Орешков, пишет ТАСС.

Полученные им травмы оказались не совместимы с жизнью, и в воскресенье Орешков скончался в больнице.

Как сообщили в краевом ГИБДД, в Красногвардейском районе у легковой машины, в которой ехали Орешков и подросток, лопнуло колесо, и машина перевернулась.