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14 октября 201817:50

Крупный чиновник стал жертвой ДТП между Ростовом и Ставрополем

В субботу на трассе Ростов-на-Дону — Ставрополь произошло ДТП. В аварии пострадал глава комитета экономического развития города Ставрополя Александр Орешков, пишет ТАСС.

Полученные им травмы оказались не совместимы с жизнью, и в воскресенье Орешков скончался в больнице.

Как сообщили в краевом ГИБДД, в Красногвардейском районе у легковой машины, в которой ехали Орешков и подросток, лопнуло колесо, и машина перевернулась.

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