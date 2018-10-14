"МанЮнайтед" готов раскошелиться на Миленковича, заплатив 60 млн евро

Английский "Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении защитника сборной Сербии и итальянской "Фиорентины" Николы Миленковича. За сербского игрока защитного плана англичане готовы заплатить 60 миллионов евро.

Миленковича хочет видеть лично главный тренер "МЮ" Жозе Моуриньо, который просматривал оборонца в недавнем матче Лиги наций, в котором Сербия обыграла Черногорию (2:0), сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Football Italia.

21-летний Миленкович стал игроком "Фиорентины" в 2017 году, когда за пять миллионов евро перешел из белградского "Партизана". На данный момент согласно информации интернет портала Transfermarkt стоимость защитника составляет 25 миллионов евро.