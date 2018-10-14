Трамп возмущен намеками на его симпатию к рабовладельцам

Президент США Дональд Трамп возмутился тем, что СМИ намекают на его симпатии к рабовладельческим штатам Юга, проигравшим Гражданскую войну в США 1861—1865 годов.

Свои претензии к телеканалу NBC, исказившему, по мнению американского президента, его высказывание, Трамп перечислил в своем Twitter: "NBC News полностью и намеренно изменило суть и смысл моей истории про генералов Роберта Ли и Улисса Гранта", — написал американский лидер.

В пятницу на предвыборном митинге в Огайо Трамп отметил талант полководца и у главнокомандующего южан Роберта Ли, и у его земляка Улисса Гранта, выигравшего войну. По словам Трампа, суть его высказывания сводилась к признательности Гранту и штату Огайо, в котором он родился.

Во время монтажа телеканал вырезал часть выступления президента, придал словам Трампа расистский оттенок и обвинил президента в симпатии к рабовладельцам.

"Как обычно, нечестные репортажи!", — высказал свое возмущение Трамп, ранее неоднократно обвинявший американские издания в фейковых новостях и предвзятом к нему отношении.

Вопрос о Гражданской войне до сих пор актуален в Америке​​​. Левые радикалы призывают к сносу всех памятников участникам войны на стороне Юга и запретить символику южан как оскорбительную для этнических меньшинств. Трамп же нередко признавался в симпатии к ультраправым.