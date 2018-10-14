Сирия потребовала от ООН расследовать фосфорные атаки американской коалиции

Сирия потребовала от ООН провести расследование фактов использования международной коалицией во главе с США белого фосфора, запрещенного международными конвенциями, при авиаударах по городу Хаджин. Письма с таким требованием сирийский МИД направил в воскресенье в адрес ООН, а также председателя СБ ООН.

Как отмечается в этих документах, применение фосфора стало "привычным и устойчивым" поведением. МИД Сирии напоминает, что в результате авиаудара по Хаджину погибли или получили ранения мирные жители, в основном женщины и дети.

"Сирия вновь призывает Совбез ООН взять на себя ответственность по обеспечению мира и безопасности во всем мире и провести международное расследование этих преступлений", — приводит выдержки из письма РИА Новости.

Сирийские дипломаты потребовали также осудить данные действия международной коалиции во главе с США и срочно принять меры по их прекращению и недопущению их повторения. Кроме того, МИД призвал "покончить с незаконным враждебным присутствием сил США и других стран на территории САР".

Ранее появились сообщения о том, что авиация ВВС международной коалиции под руководством США в субботу, 13 октября, нанесла 14 ударов по форпосту террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в России) в городе Хаджин (провинция Дейр-эз-Зор) на восточном берегу Евфрата. По информации журналистов, самолеты коалиции оказывали поддержку формированиям "Сил демократической Сирии", наступающих на этот населенный пункт. Местные жители заявили, что при авиаударах коалиция применяла боеприпасы с запрещенным белым фосфором.

Официальный представитель Пентагона Шон Робертсон, комментируя эту информацию, все обвинения отверг и заявил, что США применяют только то вооружение, использование которого не противоречит международному праву военных конфликтов.