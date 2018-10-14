Самолет влетел в толпу при посадке в Германии

Легкомоторный самолет "Цессна", принадлежащий частному лицу, при посадке на аэродроме въехал в людей.

ЧП произошло в федеральной земле Гессен (Германия).

Погибли двое взрослых и ребенок, пострадали 8 человек.

О печальном инциденте сообщило издание "Фокус-онлайн".