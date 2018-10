Самолет влетел в толпу при посадке в Германии

Легкомоторный самолет "Цессна", принадлежащий частному лицу, при посадке на аэродроме въехал в людей.

ЧП произошло в федеральной земле Гессен (Германия).

Погибли двое взрослых и ребенок, пострадали 8 человек.

О печальном инциденте сообщило издание "Фокус-онлайн".

At least 3 people die and 8 wounded after a Cessna 172 (D-EFJX) hit a group of people at Wasserkuppe Airfield, Germany. https://t.co/dgOF3HIq4B pic.twitter.com/5vifSJ3Geo