Запад пытается дискредитировать идею России о киберкодексе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу "Россия" заявила, что попытки обвинить Россию в хакерских атаках ставят целью помешать созданию глобальных правил поведения в киберпространстве. Россия предлагает разработать интернет-кодекс под эгидой ООН, пояснила Захарова.

По словам представителя, "кибератаку" на ОЗХО специально превратили в скандал через полгода после случившегося, чтобы помешать российской инициативе. "Нужно было сделать все, чтобы выбить почву из-под наших ног, сказав, что не России предлагать миру какую-то солидную базу: лучше это сделают на Западе", — отметила Захарова.

В МИД России уверены, что организаторам провокации придется извиняться. Захарова напомнила о разоблачении британских агентов в Москве в 2006 году. Для связи они использовали замаскированное под обычный камень шпионское оборудование. "Они тогда это все отрицали. И спустя несколько лет британской стороне пришлось извиняться, признавать, что и камни были, и закладки были, и кое-что другое было", — сказала Захарова.

4 октября министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд обвинила четверых россиян в попытке взломать сеть Организации по запрещению химического оружия.