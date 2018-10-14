Мило только в кино: Запад скопировал методы Штази
Недавно мы вспоминали позорную страница нашей истории — про то, как Советский Союз в лице своего последнего лидера Михаила Горбачева, договариваясь с канцлером ФРГ Гельмутом Колем об объединении двух Германий (Западной и Восточной), не позаботился должным образом о гарантиях для 16 миллионов немцев ГДР. В итоге в новой большой своей стране они стали людьми второго сорта. И до сих пор ими остаются, нося презрительное прозвище "осси" — "восточники". Со стороны Москвы такая сдача целой страны была настоящим предательством.
Поводом для воспоминаний стало 3 октября — 28-я годовщина объединения Западной Германии — Федеративной Республики — и Восточной — Германской Демократической Республики — той, что была союзником и искренним другом СССР. Тема оказалась столь острой, что нашла большой отклик у наших зрителе как в России, так и в Германии. Быть может, еще и потому, что ни в наших учебниках по истории, ни в официальных речах о предательстве Советским Союзом восточных немцев до сих пор в России ни слова. А ведь именно Германская Демократическая Республика была едва ли не самым верным нашим союзником в послевоенной Восточной Европе. Долго. Сменяя поколения.
Но одно дело — СССР — страна, что к 1990 году оказалась на излете- как экономически, так и нравственно, а другое — новая Россия, которая вроде бы должна была начать с хорошего, демонстрируя моральное превосходство над тем, от чего отказались.
Ан нет. Смена Горбачева на Ельцина в отношении Москвы к восточным немцам ничего не изменила. Я понимаю, что юная постсоветская Россия была слаба, если не сказать беспомощна, но мы не сделали даже того, что нам ничего бы не стоило. Уже после СССР в Москве укрывался от политических преследований в Германии смертельно больной Эрих Хонеккер.
Хонеккер — фигура значительная. Он возглавлял ГДР целых тринадцать лет — вплоть до октября 1989 года. Так, в 1992-м 80-летнего Хонеккера, страдавшего раком печени, чуть ли не насильно загрузили в самолет "Аэрофлота" и экстрадировали в Берлин, где его тут же арестовали и бросили в тюрьму "Моабит". По жестокой иронии в ту же тюрьму Хонеккера уже сажали гитлеровцы — на 10 лет — еще до Второй мировой за антифашистские выступления. Во второй раз в "Моабит" Хонеккер попал уже с подачи ельцинской России. Сейчас об этом вспоминать как-то и неловко, но факт есть факт.
Другой пример — Маркус Вольф. Он 30 лет возглавлял разведку ГДР (Штази) — до 1987 года. По важности добываемой информации и качеству своих агентов Штази считалась на Западе даже опаснее, чем КГБ или ГРУ. Это заслуга Маркуса Вольфа. А КГБ и ГРУ получали все, что добывала Штази, ведь служба Маркуса Вольфа работала на весь советский блок. А общим центром был Кремль.
Одна деталь. Когда Маркус Вольф строил свою агентурную сеть, под дипломатическим прикрытием работать было невозможно. По той простой причине, что процесс признания ГДР как государства на Западе начался лишь в 1973 году. А значит, до этого никаких посольств у непризнанной страны быть и не могло. Но Маркус Вольф нашел другой, куда более эффективный ресурс. Он отправил на Запад тысячи агентов, которых позже окрестили "Ромео". Их оружием стали романтические отношения с теми, кто мог стать источником ценной информации. Разумеется, в арсенале Маркуса Вольфа были "Джульетты". Сам Маркус Вольф, естественно, всегда отрицал, что важнейшим инструментом Штази был секс.
Но кто, скажите мне, из разведчиков когда-либо в чем-то сознавался? Разумеется, если это не предатели. Предателем Маркус Вольф никогда и не стал. В любом случае, именно Маркуса Вольфа считают пионером в массовой подготовки профессиональных агентов-соблазнителей.
Запад, надо сказать, хотя и с опозданием, решил скопировать методы Штази. В кино на примере Джеймса Бонда это могло выглядеть мило, но в реальности до сих пор выходит до неприглядности грубовато. Недавно в Англии, например, разразился скандал, когда на одном из судебных слушаний всплыли компрометирующие британские спецслужбы документы. Их прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Предъявленные документы — секретное письмо 2012 года, вполне современное, за подписью тогдашнего премьер-министра Кэмерона, и сильно отцензурированная служебная инструкция — свидетельствуют, что агентам разрешается совершать преступные деяния, вплоть до убийств и изнасилований, если это идет на пользу "национальным интересам". Вы такое где-нибудь слышали?! Это не российская пропаганда, российская информационная машина, как нас всех обзывают, а рассекреченные документы, которые дают право британским спецагентам на изнасилование, если оно идет на пользу национальным интересам. Примечательно, что, согласно этой инструкции, осведомители британской разведки формально не получают никаких гарантий от преследования за совершенные "по службе" преступления, а решение "закрыть глаза" на каждый конкретный случай принимается курирующим сотрудником", — заявила Захарова.
Решили учиться у Штази, но все опошлили изнасилованиями. Там-то были "Ромео". И все по любви. Кстати, первый "Ромео" по прозвищу Феликс был отправлен Маркусом Вольфом на Запад в 1952 году. Миссия оказалась выполнимой. Феликс присмотрел одну из одиноких секретарш по имени Гудрун в аппарате канцлера ФРГ Конрада Аденауэра. По заданным параметрам ей был подобран еще один "взломщик сердец" — под псевдонимом Астор. Тот и превратил фрейлин Гудрун в важный источник информации для Штази и советской разведки на несколько лет.
Не знаю, как, но и Габриэла Гаст — главный аналитик по СССР в западно-германской разведке БНД — превратилась в агента Штази.
Другой колоссальный успех — офицер Штази Гюнтер Гийом. Действовал в ФРГ почти 20 лет и сумел стать личным референтом канцлера Вилли Брандта. Бесценно, ведь все документы со стола канцлера попадали в руки Маркуса Вольфа, как и записи всех разговоров Вилли Брандта.
После отставки на рубеже 90-х Маркус Вольф уехал в нейтральную Австрию. Оттуда 22 октября 1990 года президенту СССР Михаилу Горбачеву отправил письмо.
"Дорогой Михаил Сергеевич! Разведчики ГДР много сделали для безопасности СССР и его разведки, и агентура, которая сейчас подвергается преследованию и публичной травле, обеспечила постоянный поток надежной и ценной информации. Меня называют "символом" или "синонимом" успешной разведывательной работы. Видимо, за успехи наши бывшие противники и хотят меня наказать, распять на кресте. Вы, Михаил Сергеевич, поймете, что я ратую не только за себя, но за многих, за которых болит сердце, за которых я и поныне чувствую ответственность", — говорится в документе.
В этом же письме Маркус Вольф просил Горбачева в ходе предстоящего визита в ФРГ защитить разведчиков Штази, их информаторов, с которыми обращались в немецких тюрьмах хуже, чем с военнопленными. Еще Вольф писал, что, не взирая на любые перемены в политике, нельзя бросать тех, кто десятилетия были надежными союзниками СССР. Защита подопечных для создателя Штази была во многом личным делом. Ведь Маркус Вольф, пользуясь тем, что его фото было неизвестно никому, лично навещал своих агентов по месту работы.
Михаил Сергеевич, которого Вольф назвал "дорогим", не ударил палец о палец. И даже не ответил на письмо. Тогда из Австрии, отказавшей Маркусу Вольфу в убежище, экс-глава Штази отправился в Москву лично. Не получив здесь никакой защиты ни от Горбачева, ни уже от Ельцина, Маркус Вольф с открытым забралом улетел в Германию. Там его ждали тюрьма и целая череда судебных процессов, на которых он не выдал ни одного агента Штази, а от всех заманчивых предложений из США в обмен на эмиграцию и покровительство отказался. Из России помощь так и не пришла.
Вот тут и подумаешь, что должно значить слово в отношениях между странами, которые всегда и отношения между людьми. А отношения между людьми наверху — это всегда и отношения между странами.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Мамаев и Кокорин рассказали о первых днях в СИЗО
- Муж-депутат перекрывшей МКАД певицы станцевал с ней на камеру
- Скандал с "макарошками" экс-министра докатился до Минтруда
- Украинских военных поздравили роликом с ополченцами Донбасса
- Самолет влетел в толпу при посадке в Германии
Самое читаемое
-
Жену Мамаева шантажируют интимным видео
- Стал известен доход чиновницы, уволенной за слова о "макарошках"
- Учительница пыталась совратить ученика откровенным селфи
- Жена депутата перекрыла МКАД ради танцев. Видео
- Модель убили выстрелом в шею
Авто.Вести.Ru
-
УАЗ "Патриот" получит китайскую 6-ступенчатую МКП
- В России определили машины, которые меньше дешевеют
- Как вернуть права? Появилось новое условие.
- Утилизационный сбор может вырасти на треть
- "Механика" в России вдвое популярнее автомата
Экономика
-
Канада введет импортные квоты и пошлины на сталь
- Россия прекращает поставки Белоруссии светлых и темных нефтепродуктов
- Ирак ставит преграды турецкому экспорту
- Топ-10 крупнейших стартапов в мире
- Трамп: Саудовская Аравия покупает у США много оружия, мертвый журналист не повод для санкций
Недвижимость
-
Шнур и Матильда избавляются от прошлого
- Королеву Елизавету хотят выселить из дворца
- Россиянам предложили оплачивать долги соседей
- Ставки растут: брать ли ипотеку?
- Жилой район превратили в свалку
- Назван главный загрязнитель планеты
Вести.Медицина
-
5 продуктов для здоровья сердца, которые вас удивят
- Говорят ученые: строгие диеты не только бесполезны, но еще и очень опасны
- Бычий пенис, тухлая акула и сыр с личинками: кто и зачем открыл Музей отвратительной еды
- Когда пить кофе, чтобы нормально засыпать
- Почему зевание заразно и зачем мы вообще зеваем?
Вести в 20.00
-
Детонатор украинской автокефалии
- Мамаев и Кокорин осваиваются в "Бутырке"
- Журналиста пытали перед смертью
Москва 24
-
Антибиотики и горчичники: чем не нужно лечить детскую простуду
- Следствие рассматривает несколько версий убийства следователя МВД
- Столичная полиция проверяет информацию о домогательствах таксиста к гражданке Франции
- Водитель сбил женщину с ребенком и усадил их на обочине
- Пенсионер выжил после падения под поезд на станции "Тверская"
Вести.Hi-tech
-
iPhone XS уступил по качеству камер "китайцу"
- Google реализовала управление Android-смартфоном без рук
- Windows 10 получила большое обновление. Что в нем нового?
- Huawei выпустила в России "убийцу MacBook Pro"
- Все о "доступном" айфоне, который дороже всех конкурентов
Вести-Москва
-
Вне игры: с кем проведут ближайшие два месяца Кокорин и Мамаев
- БКЛ: Собянин рассказал о новой аббревиатуре
- Подмосковье приводит в порядок дороги
- Наперсточники XXI века переселились в Интернет
- Гастрономический фестиваль в Москве удивляет иностранцев
Вести.Стиль
-
Побег от осени. Куда отправиться в бархатный сезон?
- Полный гид по туристической медицинской страховке
- 5 способов убрать морщины без пластики и инъекций
- Топ-7 эффективных упражнений для повышения тонуса рук
- Как развивалась парфюмерия в России в XIX-ХХ веках
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Две матери, но нет отца: стволовые клетки и редактирование генов помогли родиться необычным грызунам
- Ящерицы тоже видят сны
- Новый материал очищает воздух и использует углерод для саморемонта
- Робот-гуманоид Atlas освоил уличную акробатику
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Врачи поставили актера перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
- Ольга Павловец впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Известного актера из-за квартиры предал родной сын
- Дарья Юргенс рассказала, почему сделала аборт от Шевчука
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"