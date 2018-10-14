Поджог машины: подмосковный депутат отравился угарным газом

Полиция Сергиева Посада выясняет обстоятельства поджога джипа Toyota депутата горсовета Андрея Мардасова. Внедорожник был уничтожен огнем в ночь на 14 октября, пишет ТАСС.

Как заявил Мардасов, он связывает уничтожение автомобиля со своими действиями, направленными против будущего строительства мусорного полигона "Саларьево". Впрочем, причиной могла стать и месть нелегальных торговцев спиртным в ночное время. Благодаря активности Мардасова, несколько точек в Сергиевом Посаде уже были закрыты.

Мардасов отравился угарным газом во время пожара и был вынужден лечь в больницу. "Сейчас моя жизнь вне опасности", - заключил депутат.