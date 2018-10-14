У Киево-Печерской Лавры задержали около ста человек

Возле Киево-Печерской Лавры полиция задержала порядка 100 молодых людей, собиравшихся с неизвестными целями возле святыни.

Задержанные доставлены в районное управление для установления их анкетных данных, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Силы правопорядка следят за ситуацией возле Лавры. В настоящий момент ситуация там спокойная. Верующие, желающие посетить монастырский комплекс в день Покрова Богородицы, беспрепятственно проходили через кордоны полиции.

Также 14 октября на Украине отмечаются День защитника Украины и День украинского казачества. Утром праворадикалы из ОУН пытались разрушить молотками памятники генералу Ватутину и павшим в освободительном восстании 1918 года. Усиленные полицейские кордоны не допустили акта вандализма.