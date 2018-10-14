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14 октября 201822:00 Антон Лядов

Запись с убийством журналиста: между США и Саудовской Аравией назревает скандал

Мировой скандал. Похоже, журналиста The Washington Post, заглянувшего в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле, там же и расчленили. На фоне усиливающихся подозрений президент США Трамп вынужден как-то реагировать, но, как выяснилось, мешают большие деньги от саудитов.

Знаменитый зеленый флаг с серебряным мечом — консульство Саудовской Аравии. Самый престижный район Стамбула. В 13:14 журналист по имени Джамаль Хашогги входит в дверь под белым навесом. Ему нужно было получить документ, чтобы оформить развод и заключить новый брак. Его невеста осталась ждать на этом месте. Час, два, три — никого. Через пять часов к ней выходит сотрудник, который говорит, что Джамаль ушел и ждать его не нужно. С тех пор журналиста больше никто не видел.

Одна из их последних фотографий вместе. В руках у невесты Хатице Ченгиз остался мобильный телефон журналиста. На руке у Джамаля были электронные часы Apple Watch, которые могли фиксировать все, что происходит внутри. "Он нервничал, но такого мы не ждали. Он дал мне контакты и сказал, как себя вести, кому звонить. Детали я не могу рассказывать", — вспоминает Хатице.

Детали, которые не хочет раскрывать супруга Джамаля, — скорее всего, аудио- или видеозаписи происходящего внутри. Часы Хашогги были синхронизированы с его телефоном и могли записать все на встроенный микрофон. Об этом сообщили в правоохранительных органах Турции. Записи могли сохраниться на "облачном" сервисе, но пока турецкие власти их держат в секрете. Своей невесте Джамаль оставил два номера телефона на случай, если он не выйдет из консульства: это советник президента Турции Эрдогана Ясин Актай и Туран Кышлакчы — близкие друзья пропавшего Джамаля. В этом офисе они вместе работали.

Джамаля предупреждали много раз: ходить в консульство Саудовской Аравии для него может быть опасно. Он был едва ли не самым известным критиком властей Саудовской Аравии. Пока он жил на родине, ему несколько раз выносили предупреждение, советовали перестать вести Тwitter, в котором было больше миллиона подписчиков. Его близких несколько раз арестовывали. Вот фрагмент его интервью год назад: "Я бы хотел, конечно, вернуться домой, но слишком неблагоприятная среда для меня, как и для других независимых журналистов и экономистов".

Хашогги был не просто журналист. Его дядя Аднан Хашгоги — знаменитый на весь мир торговец оружием. В 80-х он считался одним из богатейших людей на планете. В 1988-м Аднан Хашогги продал 86-метовую яхту "Набила" Дональду Трампу, который переименовал ее в "Принцессу Трамп" и ходил на ней в море до 1991 первого года. О лодке Хашогги пел сам Фредди Меркьюри.

Фамилия Хашогги стала нарицательной: люди говорили, богат, как Хашогги. Двоюродный брат пропавшего журналиста Джамаля — тот самый Доди аль-Файед, про которого писали, что у него был роман с принцессой Дианой, и который погиб вместе с ней в автокатастрофе. Кроме того, пропавший журналист Джамаль с детства был знаком с Усамой бен Ладеном, когда будущий лидер "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) еще жил в Саудовской Аравии. Джемаль публиковал с ним интервью, когда Бен Ладен был еще никому не известен. Как сообщает ВВС, он в прошлом даже разделял взгляды Бен Ладена, считая возможным использовать жестокость для "освобождения арабских стран от продажных режимов".

За четыре дня до исчезновения Джамаль уже приходил в консульство. С ним обращались вежливо и сказали, что из-за бюрократических формальностей нужно будет прийти еще раз. При этом попросили назвать точную дату и время, когда его ждать.

За сутки до назначенного визита в Стамбуле приземляются два частных самолета из Саудовской Аравии. На борту — 15 человек. Девять из них заселяются в пятизвездочную гостиницу всего в 10 минутах ходьбы от консульства Саудовской Аравии. Поселившихся здесь уже опознали. Среди них — полковник разведки, глава судмедэкспертизы, половник ВВС. За несколько часов до исчезновения журналиста камеры фиксируют, как часть этой команды выходит из главного входа.

Кадры с уличных камер наблюдения. Через 40 минут после того, как Джамаль вошел внутрь, на улице начинается подозрительная активность. Машины въезжают и выезжают. Ни одна из камер не зафиксировала, что Джамаль выходил из консульства. Но на кадрах с воздуха видно, что с территории есть еще как минимум два выхода.

Вскоре на кадрах наблюдения появляется вереница автомобилей. Из ворот выезжают шесть черных машин. Предварительно кто-то видел, как в них загружали коробки, но размер их не позволил бы погрузить внутрь человеческое тело. Турецкие власти считают, что журналиста расчленили прямо на территории консульства и вывезли на черном микроавтобусе.

Цитата The New York Times, журналисты которой взяли интервью у представителя турецких властей на условиях анонимности: "Согласно источнику, это была стремительная и комплексная операция, в результате которой господин Хашогги был убит командой спецагентов из Саудовской Аравии в течение двух часов после прибытия в консульство. Его тело расчленили хирургической пилой, которую подготовили заранее".

Информация, от которой кровь в жилах стынет. Учитывая, что Хашогги жил и работал в США, имел вид на жительство, группа американских сенаторов требует от Трампа наказать Саудовскую Аравию. Введет ли Вашингтон санкции против саудитов?

"Посмотрим, что будет. Мы работаем над этим. Я не хотел бы останавливать тот огромный поток денег, который идет в нашу страну. Они тратят 110 миллиардов долларов на военные расходы, они создают нам рабочие места. Я не хочу препятствовать миллиардным инвестициям в нашу страну, потому что они отправят эти деньги в Россию или Китай. Я думаю, мы найдем выход из ситуации", — заявил Трамп.

"Это называется лицемерие. Двойные стандарты. Причина в том, что больше всего финансово в США вкладывает Саудовская Аравия. И из-за Джамаля они не станут портить отношения", — уверен Мустафа Кемаль Эрдэмол, корреспондент газеты Cumhuriyet.

Несмотря на то что у всей команды, прибывшей в Стамбул на двух частных самолетах из Саудовской Аравии, номера в отелях были забронированы на 3 дня, выселяются они через день. Почти одновременно с исчезновением.

Самолеты взлетают из аэропорта Ататюрка. Один летит через Египет, другой — через Объединенные Арабские Эмираты, но оба приземляются в столице Саудовской Аравии. Сейчас известно о том, что досматривали здесь только один самолет.

Появилась версия, что невеста Джамаля могла быть одной из тех, кто помогал заманить его в консульство. На встречу в белый дом ее уже пригласил Дональд Трамп. Отчитываться на эту тему ему теперь приходится почти каждый день.

Трамп пообещал в ближайшее время связаться с королем Саудовской Аравии и обсудить исчезновение журналиста Джамаля по телефону. Но, судя по всему, это только начало большого политического скандала.

Текст: "Вести недели"

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