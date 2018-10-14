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14 октября 201821:09

Российских военных обвинили в попытках спровоцировать натовских за Полярным кругом

Российские истребители и корабли пытаются спровоцировать морских пехотинцев из Великобритании и Нидерландов, которые проводят учения за Полярным кругом, заявил начальник военного управления корпусом морской пехоты Нидерландов, генерал Джефф Мак Мутри.

По его словам, "растущий интерес" российских военных кораблей наблюдается всякий раз, как страны НАТО проводят учения. Например, продолжил генерал, когда подразделения проводят маневры в рамках программы противоракетной обороны, количество российских кораблей вокруг увеличивается, и они подходят ближе, чем в прошлые десятилетия. "Они явно хотят сделать свое присутствие видимым", — приводит слова Мак Мутри ТАСС.

Он отметил, что примерно также введут себя российские истребители: они пролетают над натовскими военными кораблями, чтобы обозначить свое присутствие "провокационным образом".

Говоря о предстоящем Brexit, высокопоставленный голландский военный высказал мнение о том, что этот процесс не скажется на сотрудничестве в области безопасности, поскольку Великобритания и Нидерланды являются партнерами по НАТО.

Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд ранее в воскресенье выступила с утверждением о том, что ее страна находится в состоянии кибервойны с Россией.

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