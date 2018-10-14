День рождения ребенка в Техасе закончился расстрелом

В Техасе детский день рождения закончился трагедией. Две приглашенные семьи поссорились.

В разгоревшейся драке и последовавшей перестрелке погибло 4 мужчин от 20 до 62 лет, трое из них носили одну и ту же фамилию.

Один подозреваемый был задержан. Его имя не разглашается, передает РИА Новости.