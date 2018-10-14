Киевские радикалы разгромили офис Медведчука

Радикалы в Киеве разгромили офис представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктора Медведчука и его общественной организации "Украинский выбор — право народа".

Это нападение с попыткой поджога, всего нападавших было около 120 человек.

Они выбили роль-ставни, кидали в окна камни и файеры, исписали стены лозунгами "Слава нации" и "Смерть врагам".

В это время в офисе находились люди. Они вероятно отравились продуктами горения, но госпитализация не потребовалась.

Общественная организация готовит обращение в правоохранительные органы, передает ТАСС.