29-летний мужчина напал на врача скорой в Санкт-Петербурге

Петербуржца подозревают в нападении на врача скорой 14 октября.

Возбуждено уголовное дело.

29-летний мужчина в одном из домов по Малой Балканской улице из хулиганских побуждений толкнул врача скорой помощи, а затем начал его душить.

Преступление квалифицировали как побои (статья 116 УК РФ).

Сейчас подозреваемого ищут, передает РИА Новости.