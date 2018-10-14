"МанЮнайтед" может быть продан за 4 млрд фунтов

"Манчестер Юнайтед" может быть продан нынешним владельцем клуба американцем Малкольмом Глейзером. Главным потенциальным покупателем называют королевскую семью Салманов из Саудовской Аравии.

Сумма возможной сделки оценивается в четыре миллиарда фунтов стерлингов, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на Daily Star. Глейзер является единоличным владельцем "Юнайтед" с 2005 года. Тогда американский миллиардер выкупил контрольный пакет акций за 1,47 миллиарда фунтов.