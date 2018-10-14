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14 октября 201823:03

Тренер Турции Луческу: сборная России заслужила победу

EPA

Главный тренер сборной Турции по футболу Мирча Луческу назвал победу сборной России (2:0) в матче третьего тура Лиги наций закономерной. Румынский наставник объяснил свое мнение лучшей сыгранностью россиян.

"Сборная России заслужила победу в этом матче. Я говорил вчера – повторюсь и сегодня: играли две команды с полярными философиями. Система России в быстрых атаках, в мощи – россияне и бегают на семь километров больше нас, — приводит слова Луческу Чемпионат.Com- У нас же молодая команда, которая была создана лишь в марте. Россия же в отличие от нас играет этим составом уже два года – эти футболисты готовились к чемпионату мира и играли на нем. Кроме того, они играют по 90 минут за свои клубы. Мои же игроки такой возможности не имеют".

"Мы сыграли против России три поединка, и наша команда готовилась к каждому из них, но в нашем составе много молодых футболистов и для них эти матчи стали хорошими уроками. Поздравляю сборную России с победой".

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