Лига наций. Сборная Италии вырвала выездную победу над Польшей

В польском городке Хожув состоялся матч третьего раунда Лиги наций между командами Польши и Италии. Соперники по группе "А3" были близки к нулевой ничьей, однако уже в компенсированное время победу вырвала "скуадра адзурра".

Основная борьба в матче протекала в центре поля, однако подопечные бывшего наставника "Зенита" Роберто Манчини даже при такой игре умудрялись периодически опасно тревожить Войцеха Щенсны. Можно было смело называть польского кипера героем матча, который заработал для команды ничью, — настолько надежную игру он демонстрировал, если бы в добавленное время Польша не пропустила гол от Кристиано Бираги.

Времени для того, чтобы восстановить статус-кво у поляков не осталось. Как итог, минимальная победа Италии со счетом 1:0. Итальянцы набрали четыре очка в группе и теперь отстают от лидирующей Португалии на два балла. Польша замыкает группу "А3" с одним очком.