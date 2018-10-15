Каир украсил бюст Евгения Примакова

В столице Египта городе Каире в сквере, расположенном рядом с Российским центром науки и культуры, открыт бюст известному российскому ученому-востоковеду и политическому деятелю Евгению Мксимовичу Примакову. Торжественное мероприятие проходило при участии главы Татарстана Рустама Минниханова.

Обращаясь к собравшимся, Рустам Минниханов отметит, что бюст открыт именно в Египте — в стране, в которую Примаков был по-настоящему влюблен. Также глава Республики Татарстан напомнил, что Евгений Примаков вместе с первым главой Татарстана Минтимером Шаймиевым стоял у истоков создания группы стратегического видения "Россия — исламский мир", сообщает ТАСС. "Сегодня группа продолжает их начинания", — подчеркнул рустам Минниханов.