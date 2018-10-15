В крупном ДТП под Вологдой пострадали 5 человек

В Междуреченском районе Вологодской области в результате столкновения четырех легковых автомобилей пострадали пять человек. ДТП произошло в воскресенье, 14 октября, во второй половине дня.

По предварительным данным, водитель, ставший виновником массового столкновения автомобилей, находился в состоянии алкогольного опьянения, передает ТАСС. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют причины и обстоятельства произошедшего.