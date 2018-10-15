Ким Чен Ын отказался предоставлять Соединенным Штатам список ядерных объектов

Об этом со ссылкой на неназванные источники пишет японская пресса. По данным журналистов, 7 июля, когда Ким Чен Ын встречался с госсекретарем США Майком Помпео, лидер КНДР заявил: Белый дом все равно не поверит, даже если список предоставят. Также сообщается, что главным условием для ядерного разоружения Ким Чен Ын назвал доверительные отношения между Пхеньяном и Вашингтоном, отмечает телеканал "Россия 24".