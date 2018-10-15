Реструктуризация Итальянского долга может развалить Евросоюз

Об этом пишут австрийские СМИ, ссылаясь на план, который представила Брюсселю новая правительственная коалиция Италии. Огромный внешний долг и дефицит бюджета страны, заставляет Рим давить на Германию, Францию и Еврокомиссию, отмечает телеканал "Россия 24".

Согласно итальянскому проекту, бюджет страны надо складывать, превышая допустимые в ЕС отметки дефицита. Аналитики подчеркивают — если Италия продавит свою позицию в Еврокомиссии — это может привести к концу Евросоюза, во всяком случае: в его нынешнем виде.