Америка должна осознать, что она никак не сможет повлиять на будущее Сирии, а приход США в эту страну — был катастрофическим провалом. Об этом колумнист издания "Нейшнл Интерест" Дуг Бэндоу написал по итогам недельной поездки в Дамаск.

Автор описывает поддержку, которую жители сирийской столицы выражают президенту Асаду, сообщает телеканал "Россия 24". По словам аналитика, военные цели Трампа в Сирии превратились в "чистую фантастику", а Башару Асаду больше ничто не угрожает, потому что он победил своих соперников и вернул контроль над большей частью Сирии.