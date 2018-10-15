Дональд Трамп: Китай больше угрожает нашим выборам, чем Россия

Для американских выборов Китай — гораздо большая угроза, чем Россия. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу СВС, отвечая на вопрос об отношениях с Москвой.

Ранее глава Белого дома уже говорил о том, что Пекин планирует оказать влияние на промежуточные выборы, которые пройдут в ноябре, сообщает телеканал "Россия 24". Расследование спецпрокурора Мюллера по так называемому "российскому делу" Трамп вновь назвал несправедливым. Он не стал обещать, что не попытается прекратить расследование, но подчеркнул, что пока таких планов у него нет.