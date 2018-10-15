Трамп подтвердил свое намерение прекратить поддержку экологических активистов

Американский президент не намерен бороться с изменениями климата и терять на этом триллионы долларов и миллионы рабочих мест. Потому что не уверен, что эти изменения связаны с человеческой деятельностью. Такое заявление Дональд Трамп сделал в интервью телеканалу СВС.

Накануне межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата опубликовала отчет. В нем описано, что будет, если выбросы парниковых газов сохранятся на нынешнем уровне. "У ученых тоже есть политическая повестка", — пояснил хозяин Белого дома.

В июне прошлого года, Трамп объявил, что США выйдут из Парижского соглашения, сообщает телеканал "Россия 24". Его участники обязались сократить, а к 2050-му году прекратить вовсе, выбросы в атмосферу углекислого газа.