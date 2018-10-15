Олег Кожемяко поддержал дальневосточных фермеров

Фермеры Михайловского района Приморья получат необходимые средства на развитие сельского хозяйства. Они рассчитывали на субсидирование в прошлом году, однако получили гораздо меньше средств из краевого бюджета, чем было запланировано. Теперь им помогут власти. Об этом фермеров заверил Олег Кожемяко.

Эти и другие вопросы временный глава Приморского края обсудил с представителями отрасли на территории опережающего развития "Михайловский". Она сейчас активно развивается, сообщает телеканал "Россия 24". Также Олег Кожемяко посетил среднюю школу в селе Михайловка и пообещал помочь с ремонтом. Учреждение ежегодно серьезно страдает из-за паводков, но в муниципальном бюджете денег на ремонт нет.