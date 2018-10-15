15 октября 201808:25
"Сент-Луис" Тарасенко дома уступил "Анахайму"
В регулярном чемпионате заокеанской Национальной хоккейной лиги сыграны три матча очередного игрового тура. В Сент-Луисе местный "Блюз" принимал соперников из "Анахайм Дакс". Хозяева вели 2:1, но в итоге уступили с минимальным счетом 2:3.
Соперники поочередно вели в счете. "Утки" вышли вперед после гола Сильверберга на 18-й минуте. "Музыканты" отыгрались только в середине второго периода: россиянин Владимир Тарсенко вывел на бросок Стеена. И сразу Бозак сделал счет 2:1. И все же гости выиграли после голов в исполнении Стрита и Кольяно.
Результаты двух других матче игрового дня: "Нью-Джерси Дэвилз" – "Сан-Хосе Шаркс" – 3:2, "Виннипег Джетс" – "Каролина Харрикейнз" – 3:1.
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