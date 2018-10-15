Под Тверью столкнулись автобус, грузовик и 6 легковушек

В Тверской области столкнулись восемь автомобилей.

Авария произошла ночью на 359-м километре федеральной трассе М-9 ("Балтия"). Около поселка Дуброво столкнулись восемь автомашин — шесть легковых, автобус и грузовик. На месте ДТП наблюдается задымление.

Информация о числе пострадавших поступает противоречивая. Так, по данным ТАСС, в результате ДТП пострадали 12 человек. Вместе с тем представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что травмы получили восемь человек.

Это уже вторая крупная авария в регионе за последние недели. 5 октября в Калининском районе микроавтобус Ford Transit выехал на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус ЛиАЗ. Погибли 13 человек.