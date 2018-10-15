Россия–Турция – 2:0. Голуби на стадионе принесли удачу
Футболисты сборной России накануне победили команды Турции в Лиге наций с результатом 2:0 и теперь уверенно лидируют в своей группе. Для того, чтоб выиграть групповой турнир, нашим футболистам достаточно набрать одно очко в гостевом матче со шведами в ноябре.
Сборные России и Турции трижды встретились за последние полгода. В Москве, незадолго чемпионата мира соперники сыграли вничью – 1:1. В Трабзоне, уже в формате Лиги наций наша сборная выиграла – 2:1. В Сочи снова победа снова была на стороне подопечных Станислава Черчесова.
"С турками нельзя было начинать матч монотонно, чтобы не давать им войти в игру. Захватили инициативу, забили гол. У них техничные ребята, но им приходилось идти вперед, мы пользовались этим. Все, что мы знали, то мы и увидели. Три игры с ними под копирку", — сказал Черчесов после матча.
Накануне тренировка сборной Турции была перенесена со стадиона "Фишт" на тренировочный стадион "Адлер 1". Это было сделано для того, чтобы поберечь газон олимпийского стадионе. Турки потом жаловались на травяное покрытие "Фишта". Однако у Черчесова претензий к газону не было: "Поле было для обеих команд одинаковое. Мне не показалось, что оно плохое. Футболисты тоже не обращали внимания, занимались тем, о чём договаривались".
Зато поле понравилось голубям. Весь первые тайм три голубя — два сизых и серый, — сидели на траве и не собирались никуда перелетать. Если футболисты и беспокоили птиц, то те перемещались на свободный участок поля. Но чаще всего пернатое трио было замечено на правом фланге нашей обороны.
"Не мешали ли нам голуби?, Кроме голубей мы ещё 45 тысяч болельщиков видели. Сборная удовольствием играет в Сочи, нас активно поддерживали. Голубей же мы потревожили пару раз, к сожалению. В следующий раз будем атаковать другим флангом. Но голуби – это хороший знак. Принесли нам удачу", — улыбался после матча тренер россиян.
"Мирча Луческу – опытный тренер, и команда у него техничная. В первом тайме мы 4-5 раз потеряли мяч на ровном месте. Показалось, что турки перехватили инициативу и начали нагнетать. Такие моменты бывают у нас в каждом матче. Значит над этим надо работать. Чувствовать ритм игры, не привозить себе проблемы", — продолжил Черчесов.
По словам наставника, в тактическом плане его игроки выполнили почти все: "Забили два гола, порадовали зрителей. У нас 7 очков, мы на первом месте. Это не фигурное катание или художественная гимнастика, где очки дают за победы, а не артистизм. Мы были играли на победу и добились ее".
Станислав Черчесов отметил вратаря Гильерме Маринато, второй раз подряд сыгравшего на "ноль": "Мы ни в ком никогда не сомневаемся, если вызываем в команду. По нему не было вопросов вообще. Но новые игры уже через месяц, всем надо быть стабильно в хорошей форме. Андрей Лунёв приехал с травмой, мы не стали рисковать".
Мирча Луческу несмотря на проигрыш сборной Турции особо огорченным не выглядел. И к судьям претензий не предъявлял. Неудачу он объяснил тем, что сборная Турции только формируется: "Российская команда уже два года играет в таком составе. Она сыграна. Не забывайте, что россияне дошли до четвертьфинала чемпионата мира".
"У нас много молодых футболистов, проведших считанное число матчей в сборной. Кроме того, россияне играют постоянно в своих клубах, а у нас далеко не все имеют постоянную игровую практику. Например, Чоглар Сеюнджю не выходит на поле в своем "Лестере". А это не может не сказаться", — сказал тренер турецкой команды.
Румынский специалист обратил внимание на то, что российские футболисты пробежали на 7 километров больше, чем турецкие: "На поле играли команды с двумя разными философиями. Сборная России делает упор на быстрые атаки и физическую мощь. Соперники пробежали на 7 километров больше нас. Мы больше владели мячом, но забить не смогли. Были моменты, когда надо было забивать. Я поздравляю россиян. Они заслужили победу сегодня. Для наших молодых игроков это были хорошие уроки".
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