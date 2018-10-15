Чукотские изобретатели рассказали о планах на следующий Восточный экономический форум

Электростанция, которая может работать подо льдом, беспилотный самолет для доставки грузов в труднодоступные районы – эти проекты молодых чукотских инженеров были высоко оценены и вызвали интерес инвесторов на Восточном экономическом форуме.

"Здесь опускается, а здесь дальше, когда отходит вода, здесь пружина натягивает и таким образом поднимается", — Хафиз Раджабов демонстрирует участникам Восточного экономического форума модель своего изобретения. Это береговая электростанция, она генерирует энергию из волн и приливов, но в отличие от существующих аналогов располагается у берега и под водой, что очень актуально для Чукотки. Особенности расположения станции гарантируют ей защиту от морских животных и возможность работы под ледяным покровом.



Хафиз Раджабов поясняет: "Ещё один плюс этого изобретения в том, что оно при падении уровня воды может опускаться, а при повышении может пониматься".

По словам Хафиза, одна такая станция может дать мегаватт электричества. А если возвести 54 таких станции вдоль побережья Анадырского лимана, то они бы полностью обеспечили током окружную столицу.



Студент СВФУ, изобретатель БЭС, Хафиз Раджабов рассказал: "Строительство такой электростанции — примерно 6 миллионов. Это малая сумма: без учета зарплаты, налогов и остального. Просто сама конструкция. Если из дешевых материалов собрать — то 6 миллионов".

А по-хорошему на одну конструкцию нужно 12 миллионов рублей. На Восточном экономическом форуме во Владивостоке изобретатель не столько искал денег, сколько контактов для сотрудничества. Сейчас он занят патентованием своего изобретения. Хафиз — студент третьего курса отделения электроэнергетики и электротехники Северо-Восточного федерального университета, и это уже третье его изобретение. До этого он работал с энергией ветра.



А вот его коллега Виталий Маняхин СВФУ уже окончил и сейчас работает инженером-электроником. Последние 12 лет он трудится над проектом беспилотного самолёта для доставки грузов в труднодоступные сёла Чукотки. У него уже есть прототип, прошедший полевые испытания. Грузоподъемность аппарата составила 312 килограммов, а дальность полёта — 122 километра: беспилотник долетел из Анадыря до села Усть-Белая. При установке дополнительных радиостанций расстояние может быть увеличено.



Изобретатель беспилотника, инженер-электроник Виталий Маняхин рассказал о своих мотивах: "Люди ждут по месяцу, по два. Дети не смогли поступить, насколько я знаю, вообще с дальних поселков в наш Чукотский многопрофильный колледж, потому что письма до сих пор не дошли с окончания ЕГЭ. То есть, чтобы хотя бы ближе и доступней и для людей, и для нас. Прибыль с одного рейса небольшая, но зато мы ближе к людям.

Проект Виталия прежде всего ориентирован на людей, коммерческая выгода отодвинута на второй план. К сожалению, именно этот фактор не позволил ему войти в тройку лидеров на презентации проектов площадки "Hi-Tech". Однако внимание заинтересованных лиц он всё равно привлёк.



Модератор сессии "Hi-Tech", представитель отраслевой компании Алексей Иваненко, похвалил изобретателя: "И по актуальности для Дальнего Востока, и по актуальности и проблематике у Виталия у этого проекта максимальная "девятка". Ни один член жюри не поставил ниже 9 баллов, что действительно говорит о четком попадании".

Сейчас Виталий планирует переработать проект: сконструировать новый летательный аппарат с учётом предложений потенциальных инвесторов, провести испытания и представить результат на следующем Восточном экономическом форуме.